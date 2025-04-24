Джонсон заявив, що в пропозиції Трампа немає нічого, що могло б реально зупинити чергове російське вторгнення.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував "мирний план" президента США Дональда Трампа. Відповідну заяву він зробив у Facebook після нічної масованої атаки Росії на Україну.

"Путін без розбору розправляється з мирними жителями України, убивши і поранивши 100 осіб у Києві, включно з дітьми", - написав Джонсон.

За його словами, згідно з пропозицією Трампа, за такі злочини Путін отримує винагороди - збереження за Росією захоплених територій, контроль долі України у вигляді заборони її членства в НАТО, скасування санкцій, економічне партнерство з Америкою і можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу на Україну через кілька років.

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"Що стосується України - якою є їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно казали, свободи і демократії в усьому світі? Крім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують. Що в цій угоді може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - обурився Джонсон.

За словами колишнього прем'єра Британії, необхідно надати належним чином профінансовані гарантії безпеки для України, щоб запобігти новим злодіянням російського диктатора Володимира Путіна. І такі гарантії, як зазначив Джонсон, мають надати Велика Британія, США та всі західні союзники.

"Мирний план" Трампа

Як писав УНІАН, у ЗМІ раніше з'явилися повідомлення про те, що запропонований Трампом "мирний план" передбачає визнання Криму і майже всіх захоплених українських територій російськими, а також скасування санкцій проти РФ.

Європа категорично проти деяких пунктів "мирного плану" Трампа. За даними Reuters, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейські держави детально виклали США свої погляди на аспекти потенційної мирної угоди, які не підлягають обговоренню.

Водночас видання The Economist пише, що США продають "мирний план" щодо України, але його ніхто не купує. Журналісти зазначили, що ніхто не схвалив пропозиції Трампа. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не визнає захоплення Криму Росією, а в РФ поки теж не прийняли план президента США.

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