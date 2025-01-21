'Потрібні кращі брудні трюки': Маск прокоментував жест, схожий на нацистський салют

Мільярдер написав, що йому набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".

Мільярдер Ілон Маск відреагував на звинувачення у тому, що нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Під час промови Маск, який приєднається до команди Трампа, дякував виборцям, приклав руку до серця, а потім підняв її вгору. У мережі з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.

Маск вирішив не стояти осторонь та прокоментувати ситуацію у своїй соцмережі Х. Мільярдер написав, що йому набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".

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"Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки", – написав Маск, маючи на увазі критиків.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск очолить Департамент з питань ефективності уряду США. Під час інавгураційних заходів у Вашингтоні він виступив перед прихильниками Трампа та відзначився дивним жестом.

У мережі зараз активно обговорюють жест, який він зробив під час виступу - Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору. Його вже порівняли з нацистським вітанням. Сам мільярдер сказав, що "віддає людям своє серце".

У відкритих джерелах також можна знайти інформацію про салют Белламі, який виконується схожим чином. З 1982 року американські скаути піднімали до грудей руку, а потім різко скидали вгору та спрямовували її на прапор під час ритуалу виголошення клятви вірності йому.

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