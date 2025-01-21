Під час виступу він танцював та кричав від радості.

Засновник SpaceX та керівник Департаменту з питань ефективності уряду США Ілон Маск виступив у Вашингтоні після інавгурації Дональда Трампа.

На арені Capital One мільядер звернувся до людей із закликом уявити, як було б чудово, якби американські астронавти встановили прапор Сполучених Штатів Америки на Марсі:

"Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Ми матимемо безпечні міста, нарешті - безпечні кордони, розумні витрати. Базові речі. І ми візьмемо DOGE на Марс!".

У мережі зараз активно обговорюють жест, який він зробив під час виступу - Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору. Його вже порівняли з нацистським вітанням. Сам мільярдер сказав, що "віддає людям своє серце".

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У відкритих джерелах також можна знайти інформацію про салют Белламі, який виконується схожим чином. З 1982 року американські скаути піднімали до грудей руку, а потім різко скидали вгору та спрямовували її на прапор під час ритуалу виголошення клятви вірності йому.

Інавгурація Трампа

Як відомо, 20 січня Дональд Трамп прийняв президентську присягу. Він назвав це "днем визволення Сполучених Штатів Америки".

У своїй промові політик пообіцяв закінчити "всі війни", запустити американських астронавтів на Марс, провести масову депортацію та встановити контроль над Панамським каналом.

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