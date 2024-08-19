Раніше глава Чечні опублікував відео з оснащеним кулеметом електропікапом Tesla Cybertruck.

Американський мільярдер Ілон Маск заперечує, що дарував главі Чечні Рамзану Кадирову Cybertruck, про що той раніше похвалився.

"Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це приголомшливо", - написав він, відповідаючи на пост у соцмережі X журналіста Сета Абрамсона. Той обурився, що Маск постачає "ворогам Америки" машини, "готові до військового використання".

Раніше глава Чечні опублікував відео з оснащеним кулеметом електропікапом Tesla Cybertruck. Кадиров заявив, що отримав автомобіль від Ілона Маска, і пообіцяв відправити машину в зону бойових дій в Україні.

Відео дня

Інші заяви Кадирова - деталі

Лідер Чечні Рамзан Кадиров видав новий "прогноз" щодо війни Росії проти України. Як заявив "піхотинець Путіна" у коментарі російським пропагандистам, уже цього року війна закінчиться "перемогою Росії".

"Перемога 100% цього року буде за нами, в цьому немає сумнівів. У них (українців - УНІАН) піхоти немає. Ми йдемо вперед, ми просуваємося", - сказав Кадиров.

Він зазначив, що кілька разів отримує звіти про ситуацію на полі бою. Кадиров стверджує, що зараз російські сили "заходять на стратегічно важливі об'єкти" в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: