Також чеченський правитель запросив американського підприємця до себе в Грозний.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров похвалився пікапом Tesla Cybertruck зі встановленим на ньому кулеметом і висловив подяку особисто Ілону Маску. Машину чеченський диктатор має намір відправити "в зону СВО".

"Отримали від шановного Ілона Маска кібертрак "Тесла". Дуже зручна машина. Виходячи з таких чудових характеристик, кібертрак скоро буде відправлений у зону СВО, де буде затребуваний у відповідних умовах. Упевнений, цей "звір" принесе багато користі нашим бійцям", - повідомив Кадиров у своєму Телеграм.

Розхвалюючи машину, чеченський правитель висловив "щиру подяку" особисто Ілону Маску і запросив американського бізнесмена відвідати Чечню.

"Ілоне, спасибі! Приїжджай у Грозний, прийму тебе як найдорожчого гостя! Не думаю, що в нашому російському МЗС будуть проти такої поїздки. І, звичайно, чекаємо нових твоїх розробок, які сприятимуть завершенню СВО", - зазначив він.

На момент цієї публікації ані сам Ілон Маск, ані компанія Tesla публічно заяви Кадирова не коментували.

Ілон Маск і Рамзан Кадиров

Як писав УНІАН, раніше чеченський правитель уже звертався безпосередньо до Ілона Маска, але аж ніяк не так дружньо. У березні 2022 року Ілон Маск викликав Володимира Путіна на спортивний бій, у якому пропонував поставити на кін Україну.

Зрозуміло, у Кремлі на публічний виклик не відреагували. Але за Путіна тоді заступився Рамзан Кадиров. У своєму пості в Telegram Кадиров тоді назвав Маска жіночим ім'ям "Ілона" і запропонував пройти в Чечні спеціальні тренінги, щоб "підкачатися" і підготуватися до зустрічі з Путіним.

У відповідь Маск сказав, що це дасть йому занадто велику перевагу перед Путіним, і запропонував використовувати тільки одну руку.

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