Зловмисника розшукували близько 600 правоохоронців.

В муніципалітеті сербського Белграда Младеновац 21-річний хлопець влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули 8 людей. Це друга масова стрілянина в країні за останній тиждень.

Як повідомляє суспільний мовник RTS, нападник розстріляв 8 людей та поранив 13, відкривши огонь з автівки, яка рухалася. Зокрема, нападник вів вогонь по подвір’ю школи. Жертвами стали, зокрема, молодий поліцейський та його сестра. Наймолодшій жертві 15 років.

В поліції одразу назвали інцидент біля Младеноваца терористичним актом. Одразу після інциденту поліція розпочала операцію "Вихор" і активний розшук нападника, якого ідентифікували як 21-річного "проблемного" юнака з сусіднього села Дубона, ймовірно, сина військового.

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У пошуковій операції задіяні всі спецпідрозділи та вертолітний підрозділ МВС Сербії. Зловмисника розшукують близько 600 бійців. Поліція оточила район, де зловмисник переховується, перекрила виїзд в бік Дубони, проводять обшуки осель в трьох селах поблизу Младеноваца.

Оновлено (9:45): Як пише RTS, співробітники МВС після масштабних пошуків нападника у селищі Грошніца, поблизу Крагуєваца. Його підозрюють у вбивстві восьми людей і пораненні 14 з вогнепальної зброї. Правоохоронці продовжують роботу зі з’ясування всіх фактів та обставин події.

Масова стрілянина в Сербії

Інцидент в Младеноваці стався менше як за 48 годин після того, як в одній зі шкіл престижного району Белграда 14-річний учень сьомого класу, який вкрав у батька пістолет, відкрив вогонь на уроці історії.

Внаслідок інциденту загинуло, за попередньою інформацією, вісім дітей і охоронець. Ще три учні мали серйозні поранення. Також поранено й вчителя

Стрілка ровесники описали як скромного і тихого, він добре вчився. Мотив злочину невідомий.

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