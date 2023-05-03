Стрілка затримали на місці злочину.

В одній зі шкіл престижного району Белграда (Сербія) вранці сталося криваве побоїще. Учень сьомого класу відкрив вогонь на ураження просто на уроці історії, пише The Mirror.

Повідомляється, що інцидент трапився о 8:40 за місцевим часом. В результаті стрілянини загинуло, за попередньою інформацією, вісім дітей і охоронець. Стрілка затримали на місці злочину.

Як встановили правоохоронці, 14-річний школяр вранці вкрав у батька пістолет і відправився на уроки. Постраждалі діти розповіли ЗМІ, що спершу подумали, що хтось кидає пітарди в класі, але потім побачили закривавленого охоронця і зрозуміли, у чому справа.

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Деякі очевидці називають більшу кількість жертв, наприклад, дівчинка Євгенія відповіла журналістам, що крім убитого охоронця бачила пораненого в ногу хлопчика, ще двох поранених чоловіків і дівчину.

Стрілка його ровесники характеризують як скромного і тихого учня, який отримував хороші оцінки. Але, за неперевіреними даними B92 і Vecernje Novosti, семикласник нібито був під наркотиками. Його батьки працюють в системі охорони здоров'я.

За інформацією телерадіокомпанії РТС, серйозні поранення отримали три учні, їх відвезли в лікарню. Поранено й учителя. Під час пошуків злочинця школярів та персонал евакуювали.

Стрілянина в школі - резонансні події з усього світу

У травні 2022 року 18-річний учень середньої школи Ювальда в штаті Техас Сальвадор Рамос відкрив вогонь по учнях, убивши 14 осіб і поранивши двох поліцейських. У хлопця з собою були пістолет і гвинтівка. Тоді ж Байден звернувся до нації, закликавши громадян молитися за жертв і протистояти "збройному" лобі.

Того ж року чоловік у чорному влаштував стрілянину в російському Іжевську. В результаті нападу загинули 9 осіб - 5 школярів, два охоронці і вчителі. Ще 20 осіб отримали поранення.

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