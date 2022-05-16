Той, хто купить цей бізнес на території Росії, не матиме права на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's.

Американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.

Про це йдеться в офіційній заяві McDonalds.

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії. Раніше компанія закрила ресторани швидкого харчування на території РФ. Наразі вона заявила, що шукає покупця на російський бізнес.

"Компанія має намір продати всі свої ресторани McDonald's у Росії місцевому покупцю. Компанія ініціює процес "деархізації" цих ресторанів, що тягне за собою заборону на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's, хоча компанія збереже свої товарні знаки в Росії", - йдеться у пресрелізі McDonald's.

За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі компанія пішла на такий крок, тому що мала відреагувати на гуманітарну кризу в Україні, яку спричинила російська агресія.

"Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні. І неможливо уявити собі, що "Золоті Арки" символізують ту саму надію та обіцянку, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - зазначив Кемпчінскі.

Перший ресторан McDonald’s на території Росії було відкрито у січні 1990 року ще до розпаду СРСР.

8 березня McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

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