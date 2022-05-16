Американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.
Про це йдеться в офіційній заяві McDonalds.
Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії. Раніше компанія закрила ресторани швидкого харчування на території РФ. Наразі вона заявила, що шукає покупця на російський бізнес.
"Компанія має намір продати всі свої ресторани McDonald's у Росії місцевому покупцю. Компанія ініціює процес "деархізації" цих ресторанів, що тягне за собою заборону на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's, хоча компанія збереже свої товарні знаки в Росії", - йдеться у пресрелізі McDonald's.
За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі компанія пішла на такий крок, тому що мала відреагувати на гуманітарну кризу в Україні, яку спричинила російська агресія.
"Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні. І неможливо уявити собі, що "Золоті Арки" символізують ту саму надію та обіцянку, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - зазначив Кемпчінскі.
Перший ресторан McDonald’s на території Росії було відкрито у січні 1990 року ще до розпаду СРСР.
8 березня McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.