У своїх соцмережах донька спецпосланця обурюється, що "допомогу Україні сповільнило слабке керівництво Байдена і дисфункція в Міністерстві оборони".

Донька спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога Меган Моббс від початку повномасштабного вторгнення РФ очолює фонд, який надає Києву невійськову допомогу. Це є "обнадійливою ознакою того, що Трамп не кине Україну", пише в колонці для The Washington Post Джим Гераті.

Зазначається, що Меган Моббс є президентом RT Weatherman Foundation. Ця інституція на початку війни створила логістичний хаб на кордоні України з Румунією, через який Києву постачаються ліки, медичне приладдя та інша допомога до більш ніж 70 благодійних організацій та лікарень.

Крім того, фонд допомагає евакуювати поранених американських добровольців, які воюють в Україні, у медичний центр у Німеччині, а також займається репатріацією тіл полеглих американців.

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У своїх соцмережах донька Келлога обурюється, що "допомогу Україні сповільнило слабке керівництво Байдена і дисфункція в Міністерстві оборони".

Примітно, що саме фонд, очолюваний Меган Моббс, координував і спонсорував поїздку Кіта Келлога в Україну в січні 2023 року. Через місяць після візиту чинний спецпосланець Трампа під час виступу у Сенаті закликав "надати Україні військове озброєння, необхідне для перемоги над російською армією, впровадити суворі заходи відповідальності за цю військову допомогу і зробити це негайно".

На початку лютого Моббс опублікувала в соцмережі Х допис, в якому говорила про мир:

"Один з нових великих обманів, які просувають погані актори, полягає в тому, що немає нічого, за що варто боротися і вмирати. Мир за будь-яку ціну – це не мир, це капітуляція, замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертовності та готовності захищати те, що є правильним – навіть якщо це дорого коштує".

На думку автора колонки, "це не схоже на сім'ю, яка зацікавлена в тому, щоб дати Путіну багато чого".

Кіт Келлог і Україна – останні новини

Спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни в Україні, які має представити американському президенту Дональду Трампу. При цьому він спростував Келлог спростував повідомлення про те, що представить план закінчення війни на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Відомо, що в лютому Келлог має відвідати Україну, і відбутися це має перед Мюнхенською конференцією. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що дату візиту Кіта Келлога вже визначено, проте подробиць не надав.

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