Зараз формується делегація, яка супроводжуватиме його.

Спеціальний представник США Кіт Келлоґ здійснить візит до України після участі в Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. "Робочі дати є. Дати візитів ми ніколи не оголошуємо наперед з безпекових міркувань, але дійсно, очікуємо цього візиту в лютому", - сказав Тихий.

За його словами, українська делегація матиме контакти з Келлоґом на Мюнхенській конференції. Під час візиту до України його буде супроводжувати делегація, зараз формується її склад:

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"Ми очікуємо контактів і після цього цей візит. Не буду вдаватися у конкретні деталі і дати. Просто підтверджу, що візит дуже важливий. Це можливість для нас донести детальну інформацію про стан на фронті, про наше бачення шляхів до справедливого і всеосяжного миру. І ми цим шансом обов'язково скористаємося".

Також речник МЗС прокоментував слова Келлоґа про необхідність поступок від обох країн, закликавши сконцентруватися на поступках з боку Росії.

"Україна не нападала ні на кого. На Україну напали. І шлях до справедливого миру лежить через припинення російської агресії. Треба насамперед зосереджуватися на тому, як цю агресію припинити, і як забезпечити, щоб вона не повторювалася", - наголосив Тихий.

Також речник міністерства повторив, що Україна потребує сильних комплексних гарантій безпеки, які гарантуватимуть, що російський напад не повториться.

Окремо Тихий повідомив, що зараз опрацьовується контакт між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і державним секретарем США Марко Рубіо. "Робота ведеться. Є попередня дата цього контакту, але я не буду забігати наперед, давайте дочекаємося, коли він відбудеться", - додав він.

План Трампа щодо України

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вважає, що наразі Трамп не має офіційного плану щодо припинення війни в Україні.

Раніше Келлог повідомив, що представить стратегію американського президента на конференції безпеки в Мюнхені.

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