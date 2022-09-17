Президент Мексики критикував санкції проти Росії і "великі вантажі" зброї для України.

Мексика, яка виступала проти санкції стосовно Російської Федерації і зброї для України, на засіданні Генеральної асамблеї ООН запропонує план із досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зокрема, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ цієї країни Марсело Ебрард запропонує план для створення "Комітету для діалогу і миру", аби негайно добиватися припинення бойових дій в Україні.

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Як зазначив Обрадор під час виступу на військовому параді з нагоди Дня незалежності Мексики, відповідна пропозиція спрямована на досягнення щонайменше п'ятирічного перемир'я на користь миру серед усіх держав.

Президент Мексики додав, що цей план повинен дозволити присвятити час для "вирішення значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які впливають на людей в світі". Відповідний план має бути презентований на цьогорічній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше Обрадор критикував санкції проти Росії і "великі вантажі" зброї для України, називаючи їх "діями, що сприяють нинішній конфронтації".

Як зазначив Обрадор, пропозиція передбачає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш будуть посередниками у комітеті. Він сподівається, що це започаткує прямі переговори між лідерами України і Росії.

Як повідомляв УНІАН, після успішного контрнаступу Збройних сил України президент РФ Володимир Путін почав змінювати свою позицію щодо переговорів з Києвом.