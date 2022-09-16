За даними ЗМІ, місія відправиться в деокуповане місто в найближчий час.

Команда моніторингового агентства ООН з прав людини якнайшвидше вирушить до деокупованого Ізюма та навколишніх районів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами джерела, група з розслідування військових злочинів може послідувати туди, але її конкретне призначення наразі залишається незрозумілим.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

Своєю чергою, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що в Ізюмському районі Харківської області виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові. Сьогодні, 16 вересня, близько 9-ї ранку вже почалась ексгумація тіл.

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