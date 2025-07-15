Йдеться про дружину Трампа, яка засудила вторгнення Росії в Україну та просуває ідею підтримки Києва на тлі вбивств мирних жителів.

В України з'явився несподіваний "союзник" у Білому домі - Меланія Трамп. Попри формальний статус першої леді, Меланія виявляється одним із найвпливовіших голосів у близькому колі президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Як пише The Times, саме вона нагадувала Дональду Трампу про масштаб руйнувань та жертв серед мирного населення внаслідок російських ударів по українських містах.

Я йду додому, кажу першій леді: "Я сьогодні розмовляв з Володимиром (Путіним - УНІАН), у нас була чудова розмова". А вона каже: "О, справді? Щойно було уражено ще одне місто", — розповів сам Трамп у понеділок, виступаючи в Овальному кабінеті.

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Журналісти звертають увагу, що Меланія, уродженка Словенії (колишньої Югославії), має глибоке особисте розуміння загроз, які несе агресивна політика Москви. Це, ймовірно, і формує її чітку позицію на користь України.

Авторка біографії Меланії, Мері Джордан, зазначає: "Це зовсім не дивно, враховуючи, що вона виросла в країні, яка не любить Росію… У неї більше досвіду, ніж у багатьох людей у кабінеті міністрів, у спробах донести свою точку зору".

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, коли Трамп назвав Путіна "генієм", Меланія публічно засудила вбивства цивільних та закликала своїх підписників у соцмережах допомагати Червоному Хресту: "Мої думки та молитви — з українським народом", — написала вона тоді.

Повернувшись до Вашингтона після тривалого перебування в Mar-a-Lago, Меланія провела кілька тижнів у підготовці до участі в дипломатичних прийомах, і активно вивчала зовнішню політику. І хоча зазвичай вона тримається осторонь публічних політичних обговорень, її думка, схоже, має реальний вплив на рішення президента.

"Він особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі. І особливо якщо їхнє прізвище — Трамп", — резюмує Мері Джордан.

Видання зазначає, що Меланія не має посадової ролі в ухваленні рішень щодо зовнішньої політики, але її позиція може виявитися вагомішою за прогнози аналітиків. І якщо сьогодні Україна отримує підтримку в Білому домі — то частково завдяки її голосу.

Війна в Україні - позиція Меланії Трамп

Нагадаємо, що Меланія Трамп уникає гучних політичних заяв, але з 2022 року публічно висловлювала співчуття Україні після вторгнення Росії. Вона називала вбивства цивільних "жахливими" і закликала допомагати Червоному Хресту.

У 2025 році її позиція знову стала актуальною. Саме Меланія нагадувала Дональду Трампу про жертви російських ударів по українських містах, що вплинуло на його рішення підтримати нові постачання ППО Patriot. Її словенське походження та особистий досвід життя за "залізною завісою" формують її критичне ставлення до Кремля.

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