Конгресвумен Жасмін Крокетт поставила під сумнів, чи справді Меланія Трамп мала "надзвичайні досягнення", необхідні для отримання престижної візи EB-1.

Імміграційне минуле Меланії Трамп опинилося в центрі гострих дебатів у Конгресі США цього тижня. Під час слухань у Судовому комітеті Палати представників конгресвумен-демократка Жасмін Крокетт публічно поставила під сумнів законність візи EB-1, яку отримала дружина президента у 2001 році, пише Newsweek.

Ця категорія, відома також як "віза Ейнштейна", зазвичай видається людям зі "значними досягненнями" та "стійким міжнародним визнанням" — лауреатам Нобелівських премій, олімпійським чемпіонам, видатним науковцям чи митцям.

"Минулого разу, коли я перевіряла, перша леді не мала жодної з цих нагород", — заявила Крокетт. "Меланія — модель, але не на рівні Тайри Бенкс чи Сінді Кроуфорд. І все ж вона отримала візу, яка зазвичай призначена для виняткових талантів".

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Конгресвумен звинуватила республіканців у подвійних стандартах, зазначивши, що вони надто охоче переслідують звичайних іммігрантів, тоді як закривають очі на сумнівні обставини отримання віз людьми, наближеними до Трампа.

"Чесність — це не хапати законних іммігрантів із вулиць і саджати їх у фургони без розпізнавальних знаків", — сказала вона. — "Чесність — це також переглянути, як дружина президента опинилась у США".

Жасмін Крокетт завершила свій виступ саркастично: "Не потрібно бути Ейнштейном, щоб зрозуміти, що математика тут не сходиться".

Візова історія Меланії Трамп - що відомо

За даними з відкритих джерел, Меланія Трамп (Меланія Кнавс) приїхала до США зі Словенії в середині 1990-х років за робочою візою для моделей.

1996 рік — Меланія вперше приїхала до США за моделлю робочої візи H-1B.

2001 рік — отримала "візу Ейнштейна" (EB-1), яка надається особам із "винятковими здібностями" у сферах мистецтва, науки, освіти, бізнесу або спорту.

2006 рік — стала громадянкою США після шлюбу з Дональдом Трампом у 2005-му.

Віза EB-1, яку вона отримала, викликала суперечки через високі вимоги — її зазвичай надають лауреатам престижних нагород або визнаним у світі фахівцям.

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