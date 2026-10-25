Меланія Трамп не виключила свій візит до України

Дональд Трамп додав, що такий візит може відбутися.

Перша леді США Меланія Трамп не виключила можливості свого візиту до України. Про це пише Clash Report.

"Побачимо", - сказала вона у відповідь на запитання журналістів, чи збирається вона відвідати Україну.

У свою чергу американський лідер Дональд Трамп додав, що такий візит може відбутися.

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За його словами, США готові співпрацювати в економічній сфері як з Росією, так і з Україною.

"Гадаю, після закінчення цієї війни ми будемо вести справи і з Україною, і з Росією", - додав він.

Трамп сказав, що розмовляв з Ілоном Маском про ситуацію в Україні, що стосується використання Starlink, але відмовився розголошувати зміст розмови.

Меланія Трамп і війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Меланія Трамп продовжує підтримувати контакти з командою російського диктатора Володимира Путіна, намагаючись домогтися повернення більшої кількості українських дітей, яких силою вивезли до РФ.

"Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі, і, сподіваюся, досягнемо успіху дуже скоро", - говорила вона.

Перша леді тоді не розкрила подробиць щодо переговорів між її представниками та командою Путіна. Однак один із представників першої леді зазначив, що канали зв’язку залишаються відкритими після того, як Меланія Трамп написала листа Путіну щодо викрадених українських дітей, який особисто передав йому її чоловік, президент США Дональд Трамп, у серпні 2025 року. З того часу в Україну було повернуто 15 дітей.

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