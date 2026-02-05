Результати скоро будуть: Меланія Трамп розповіла про порятунок українських дітей із лап РФ

Вона пообіцяла, що результати переговорів будуть зовсім скоро.

Перша леді США Меланія Трамп продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна в спробі домогтися повернення більшої кількості українських дітей, яких силою вивезли до РФ.

"Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі і, сподіваюся, досягнемо успіху дуже скоро", - сказала вона, передає Reuters.

Перша леді не розкрила подробиць про переговори між її представниками і командою Путіна. Однак один з представників першої леді зазначив, що канали зв'язку продовжуються після того, як Меланія Трамп написала листа Путіну про викрадених українських дітей, який особисто передав йому її чоловік, президент США Дональд Трамп, у серпні 2025 року.

З того часу в Україну було повернуто 15 дітей.

Викрадення Росією українських дітей

За час війни РФ викрала щонайменше 19 тис. українських дітей і вивезла їх або на свою територію, або на окуповану.

У червні 2024 року викрадених в Україні дітей виявили на російських сайтах для усиновлення. Одній дитині окупанти змінили ім'я і навіть вік. Про українське походження жодної з дітей не згадується.

30 січня Путін відповів на лист Меланії Трамп щодо викрадених українських дітей. "Я отримала від нього лист. Мій представник на зв'язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз'єднанням дітей з родинами", – сказала перша леді.

