Мерц також сказав, що Путін повинен знати, що він не розділяє Європу.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, щоб поговорити з ним про мирний процес щодо України. Про це він повідомив в інтерв'ю для ZDF.

Мерц зазначив, що він готовий зателефонувати Путіну, але тільки в координації з країнами Європи і в узгодженні з президентом США Дональдом Трампом.

"Якщо випаде така можливість, я це зроблю. Але в координації з усіма європейськими партнерами. Ми говоримо тут єдиним голосом. І якщо до цього дійде, я також діятиму в узгодженні з президентом США", - наголосив канцлер Німеччини.

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Також Мерц додав, що Путін має знати, що він не розділяє Європу. Він запевнив, що лідери європейських країн виступають єдиним фронтом, щоб покласти край війні в Україні.

Мерц пригрозив Путіну жорсткою відповіддю, якщо він не погодиться на перемир'я

Раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого візиту до Києва закликав Росію до припинення вогню. Також він пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями, якщо він відкине пропозицію України про 30-денне припинення вогню.

За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід. Він запевнив, що американський лідер уже втрачає терпіння щодо Путіна.

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