Німецький канцлер хоче, щоб путінське триденне перемир'я було продовжене на 30 днів.

Домовленість про тривале припинення вогню в Україні може бути досягнута у найближчі два дні. Про це заявив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Bild.

"Я маю велику надію, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню", – наводить слова Мерца автор публікації.

Видання також стверджує, що, за словами Мерца, існує "велика ймовірність", що триденне перемир’я буде продовжено до 30 днів. "Тоді зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди", – додав він.

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Bild не уточнює, де саме була зроблена ця завява: сказано лише, що в Брюсселі.

Наразі в Мережі доступне відео зі спільної прес-конференції Мерца та генсека НАТО Марка Рютте. Там Мерц повідомив, що обговорив з президентом США план щодо 30-денного безумовного припинення вогню в Україні.

"Я рішуче підтримую цю ініціативу. Також мені відомо, що уряди Франції, Великої Британії та Польщі поділяють цю позицію. Сьогодні є шанс — у ці вихідні, після сьогоднішнього дня, який у Москві відзначають великою військовою парадом — досягти припинення вогню. Є шанс укласти 30-денне перемир’я в Україні, що триватиме й після цих вихідних", - сказав він.

Мерц наголосив, що Україна підтримує цю ініціативу і погоджується з нею, великі європейські держави також її підтримують.

"Тепер м’яч виключно на боці Москви. Лише там зараз вирішується, чи буде можливість встановити триваліше припинення вогню в Україні вже з наступного тижня. І чи з'явиться простір для переговорів про довготривалий мир в Україні. Це справді ще одне випробування — дуже точне й дуже чітке випробування — на щирість намірів російського президента щодо досягнення миру в Україні", - сказав Мерц.

Отже із повної заяви канцлера Німеччини стає зрозуміло, що наразі немає реальних підстав очікувати найближчими днями чітких домовленостей про тривале перемир'я, а Мерц лише сподівається на добру волю агресора - що той погодиться на припинення вогню.

Путінське "парадне перемир’я"

Як писав УНІАН, наприкінці квітня Росія в односторонньому порядку оголосила триденне перемир’я з 8 по 11 травня, приурочене до 80-ї річниці перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні. Це рішення не було узгоджене з Україною і викликало скепсис в Києві, оскільки раніше Росія неодноразово порушувала свої обіцянки щодо припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію про короткострокове перемир’я, наголосивши на необхідності більш тривалого припинення вогню. Він зазначив, що триденне перемир’я є недостатнім для досягнення суттєвого прогресу у мирних переговорах.

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