Цей крок зроблено після відвідування одного високопоставленого російського військового чиновника Лівії і Сирії.

Президент Росії Володимир Путін прагне взяти під свій контроль великі операції ПВК "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході.

Як пише Bloomberg, за словами людини, близької до Міноборони, і ще двох осіб, близьких до ПВК, керівництво операціями "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці буде покладено на пов'язану з Міноборони підрядну організацію.

Також за словами джерел, вся таємна зарубіжна мережа "Вагнера" повинна перейти під "ефективне російське військове командування". Це покладе край системі, яка давала Путіну можливість заперечувати свою провину, але дозволила Пригожину домогтися достатньої незалежності. Наприкінці минулого тижня Путін підписав указ, який наказував найманцям "Вагнера" прийняти присягу. Джерело зазначило, що цей крок зроблено після відвідин одного високопоставленого російського військового чиновника Лівії і Сирії.

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"Вагнер" за кілька тижнів до загибелі Пригожина зіткнувся з підвищеним тиском з боку Міністерства оборони. Групі заборонили використовувати російські військово-транспортні літаки, а Кремль попросив Сирію заборонити організації використовувати авіабазу Хмеймім, сказало джерело. Це ускладнило б логістику, і Пригожин зробив, як виявилося, останню поїздку, щоб вирішити ці проблеми. У той час як Пригожин випустив ролик про вербування для африканських операцій, заступник Міністра оборони Юнус-Бек Євкуров відвідував Лівію і Сирію для переговорів про перехід операції "Вагнера" під контроль Міноборони.

Доля ПВК "Вагнер" - останні новини

Влада Російської Федерації придумали, що робити з найманцями приватної військової кампанії "Вагнер" після смерті Євгена Пригожина. Більшу частину бойовиків вивезуть з Білорусі до середини вересня. За інформацією Центру національного опору, найманців відправлять в країни Африки - в Нігер, Лівію, Судан, Малі, ЦАР і Мозамбік.

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