Зазначається, що деякі можуть повернутися на фронт в Україну.

Влада Російської Федерації придумала що робити з найманцями приватної військової кампанії "Вагнер" після смерті Євгена Пригожина. Більшу частину бойовиків вивезуть з Білорусі до середини вересня.

За інформацією Центру національного опору, найманців відправлять в країни Африки - в Нігер, Лівію, Судан, Малі, ЦАР та Мозамбік.

"У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні і геополітичні інтереси, і підтримує або хунту, або бунтівників", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначено, що решта терористів залишаться в якості інструкторів для спецпідрозділів МВС Білорусі, щоб протистояти можливому заколоту проти Олександра Лукашенка, або підпишуть контракти з Міноборони РФ, щоб воювати проти України.

ПВК "Вагнера" в Білорусі - останні новини

Після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина стало відомо, що базу найманців в Білорусі згортати. За словами представника ДПСУ Андрія Демченка, кількість "вагнерівців" поступово зменшується.

У МЗС Білорусі в свою чергу видають бойовикам "Вагнер" нові паспорти, але оформлені на інші імена.

Крім того, в центрі нацспротиву повідомили, що у Білорусі на полігоні воловщина посилюється конфлікт між найманцями та представниками МВС.

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