У ролику розповідають, що слід робити в разі ядерного удару.

Жителів Нью-Йорка готують до можливого ядерного удару.

Це випливає з відеоінструкції, оприлюдненої департаментом з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка.

У ролику городянам розповідають, що їм слід робити в разі ядерного удару.

Перераховуються найважливіші для виживання пункти: сховатися в приміщенні, бажано в підвалі, триматися подалі від вікон і спробувати знайти джерело інформації про те, що відбувається.

Всім, хто опинився під час вибуху на вулиці, необхідно терміново змити радіоактивний пил.

Тим, хто опинився в такій ситуації рекомендують не виходити з будинків до дозволу влади.

Війна в Україні та ризик ядерного удару:

12 липня 2022 року радник глави ОПУ Олексій Арестович заявив про те, що в Кремлі обговорюється можливість ядерного удару по Україні.

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