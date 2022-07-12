Дискусія йде всередині російського військово-політичного керівництва.

У російському військово-політичному керівництві обговорюється можливість ядерного удару по Україні.

Про це заявив радник глави ОПУ Олексій Арестович

"Я бачу деякі російські документи, які не всі бачать. Там дискутується тема ядерного удару (по Україні, - ред.) і всі сходяться, що це божевілля і цього не можна допустити ні в якому разі. Це дискусія всередині російського військово-політичного керівництва", - сказав він.

Водночас, за словами Арестовича, це малоймовірно, оскільки заходу відразу ж стане відомо про такі плани і він обов'язково прийме відповідні заходи.

Нагадаємо, Арестович розкрив число убитих офіцерів РФ в результаті останнього удару біля Чорнобаївки. ЗСУ вдалося поранити та ліквідувати 12 командирів ворожої армії.

10 липня у ранковому зведенні від Генштабу Збройних сил України згадувалося про два удари по ворожих силах у Чорнобаївці. У командуванні повідомили, що зафіксовані попадання в командні пункти, скупчення техніки і польові склади боєприпасів. Втрати рашистів на той момент уточнювалися. Дані Арестовича в Генштабі поки не підтвердили.

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