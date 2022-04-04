Напередодні Зеленський запросив Меркель відвідати Бучу і подивитися, до чого призвела її політика поступок Путіну.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не реагуватиме на запрошення Зеленського відвідати Бучу і на власні очі побачити, до чого призвела політика "поступок Росії".

Про це в коментарі DPA відповіла її речниця, цитує Європейська правда.

При цьому своє рішення щодо невступу України в НАТО у 2008 році політик вважає правильним: "Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті".

Водночас Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.

Напередодні український лідер Володимир Зеленський запросив колишніх глав Франції та Німеччини відвідати Бучу, де російські військові вчиняли звірства з українцями, і подивитися, "до чого призвела 14-річна політика поступок Росії".

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