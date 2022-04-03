За його словами, Україна не звинувачує Захід у злочинах Росії, проте має право говорити про нерішучість.

Президент Володимир Зеленський запросив колишніх канцлерку Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучуі подивитися, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО в Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із "сірої зони" на сході Європи. Із "сірої зони" між НАТО й Росією. Із сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію. Зможуть переконати її поважати Україну й нормально жити поруч із нами", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і вісім років війни на Донбасі, "а тепер боремося за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової".

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок.

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості. У якому б блоці чи поза блоком ми не були, ми розуміємо одне: ми маємо бути сильними. 14 років тому керівник Росії в Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни, як Україна. А ми доводимо, що є така країна. Була й буде", - зауважив глава держави.

"Бучанська різанина": що відомо

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

Увечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів. При цьому весь світ зміг побачити, на які звірства здатні російські окупанти.

Серед уже знайдених жертв цих військових злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох з убитих зав'язані руки і є сліди тортур. Більшість також вбиті пострілами в потилицю.

З території звільненої від російських окупантів Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

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