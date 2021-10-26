Президент Німеччини передав Меркель важливий документ.

У Берліні у вівторок ввечері, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

Меркель отримала "свідоцтво про звільнення" в палаці Бельвю, свідчать фото, опубліковані Reuters.

У мережі вже з'явилося відео, на якому знято, як Штайнмаєр дякував Меркель перед тим, як вручити "свідоцтво про звільнення".

Нагадаємо, Ангела Меркель вперше обійняла посаду канцлера Німеччини 22 листопада 2005 року. У 2021-му Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на парламентських виборах.

У державі вибори нового складу Бундестагу відбулися 26 вересня. Перше місце у виборчих перегонах посіла Соціал-демократична партія Німеччини. Ця політсила обійшла панівну німецьку партію "Християнсько-демократичний союз", до якої входить Меркель.

Поки в країні ще не сформували новий уряд, Меркель буде виконувачем обов'язків канцлера. Можливим кандидатом на посаду канцлера є лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.

Автор: Екатерина Присяжнюк