На виборах у Німеччині кожен голос має значення, зазначив президент держави.

У демократичній федеративній республіці Німеччині в неділю, 26 вересня, відбуваються парламентські вибори – громадяни держави обирають новий склад Бундестагу.

Як повідомляє Deutsche Welle, близько 60,4 млн громадян Німеччини мають право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 млн – вперше.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр перед відкриттям дільниць закликав співгромадян до участі у виборах, наголосивши, що "кожен голос має значення".

Читайте такожУ Німеччині хочуть обмежити термін повноважень канцлераНагадаємо, вибори відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій.

Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

Раніше з'явилися прогнози, що кількість депутатів у наступному парламенті знову зросте.

У нинішньому складі Бундестагу – 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів – 598.

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Автор: Інна Андаліцька