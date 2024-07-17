Населення східного регіону України досі розплачується за те, що світ не відреагував на збитий MH17 або на ще більш ранні провокації Кремля.

Через десять років після збиття Росією "Боїнга" МН-17 "Малайзійських авіаліній" над Україною військові діячі шкодують про втрачені шанси зупинити російську агресію. І сім'ї жертв усе ще чекають на справедливість, пише The Times.

Масове вбивство європейських громадян повинно було посилити реакцію Заходу на постійну російську агресію, випередивши початок великої війни у 2022 році масштабними санкціями та збільшенням військової допомоги Україні, вважають натівські та українські офіцери.

Населення східного регіону України досі розплачується за те, що світ не відреагував на збитий MH17 або на ще більш ранні провокації Кремля.

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"Першою помилкою Заходу було те, що він не відреагував на дії Росії в Грузію 2008 року. Звісно, у 2014 році стався другий новий етап - Крим і Донбас", - заявив цього тижня підполковник Іван Дубей.

Український кадровий командир пам'ятає жах, коли дізнався, що цивільний пасажирський літак було збито, і сцени переплутаних людських останків у хаосі на місці катастрофи, деякі з яких належали маленьким дітям.

"Думаю, на якийсь момент після MH17 здалося, що навіть росіяни злякалися, вони зрозуміли, що перейшли всі моральні межі", - каже Дубей.

Кремль швидко почав кампанію дезінформації, запропонувавши низку неправдоподібних пояснень, щоб заявити, що Україна збила MH17. Хоча [раніше] російський командир Ігор Гіркін хвалився, що вони збили літак, який, на його думку, був українським військовим транспортом.

"Потім вони спокійно перебрехали все це, і світ дозволив їм рухатися далі", - каже Дубей. "Якби Захід хотів підтримати демократичні країни, він мав би надати нам більше військової допомоги. Тоді б ми зупинили росіян, коли вони почали бойові дії".

Одразу ж після катастрофи проти Росії було запроваджено санкції, але світові політики, покірні російським нафтогазовим грошам, відмовилися від своєї відповідальності на користь повільних і неефективних коліс міжнародної системи правосуддя.

Спільна слідча група не може розголошувати всі отримані докази. "У наших матеріалах є багато інформації, що вказує на важливі дані інших осіб до цієї трагедії, але цього недостатньо, щоб притягнути їх до відповідальності", - заявив прокурор України в Гаазі Олександр Банник.

"Ми не можемо розголошувати конкретні імена і конкретну інформацію з огляду на той факт, що будь-які особи, причетні до цієї події, вважаються невинними, доки їхню провину не буде доведено в суді", - додав він.

У цивільному позові, який було подано проти Росії кількома сім'ями загиблих, американський адвокат Джеррі Скіннер вимагав компенсації в розмірі 10 мільйонів доларів за кожну жертву.

Скіннер стверджує, що заморожені російські активи мають бути використані для виплати компенсацій сім'ям жертв. Він звинувачує Нідерланди в тому, що вони поставили свої власні вимоги щодо відшкодування збитків - переважно витрати, понесені під час вилучення тіл загиблих та їхнього розслідування, - вище за вимоги сімей.

Сьогодні війська [українського командира] Дубея з 32-ї механізованої бригади чіпляються за оборонні рубежі навколо обложеного міста Торецька, нового осередку російського наступу в Україні.

Командувач армією США в Європі в 2014 році генерал Бен Ходжес також вважає, що Захід міг би відреагувати на збиття MH17 більш рішуче, ввівши непосильні санкції і збільшивши військову допомогу Україні.

"Ця війна в Україні має вигляд невдалого стримування", - вважає Годжес, який уже давно стверджує, що адміністрація президента Байдена має зняти обмеження на використання зброї дальнього радіусу дії проти військових цілей на території Росії.

За словами Ходжеса, помилки адміністрації президента Обами десятирічної давності повторює Байден.

Збиття рейсу MH17 росіянами

Через десять років після катастрофи жодна з сімей жертв так і не домоглася справедливості.

Спільне розслідування інциденту, проведене Україною, Нідерландами, Австралією, Бельгією та Малайзією, встановило, що російський зенітний комплекс "Бук" збив літак із зайнятої території, а також його переправили в Україну військовослужбовці 53-ї бригади ППО Росії.

Гіркін, ще один російський командир і один місцевий житель були засуджені і заочно засуджені до довічного ув'язнення. Однак, оскільки вони перебувають у Росії, навряд чи вони будуть повністю відбувати термін.

Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов назвав рішення ООН щодо катастрофи "Боїнга" МН-17 у 2014 році ганьбою для міжнародної судової системи.

Йдеться про позов України проти Москви про порушення норм Конвенції про фінансування тероризму, який в ООН "забракували" 31 січня. Як висловився Буданов французькому Liberation, така позиція матиме важливі наслідки.

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