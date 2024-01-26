У США назріває серйозне протистояння по осі регіони-федеральний центр.

Міграційна криза в США набирає обертів і вийшла на новий рівень – почалося досить жорстке протистояння між федеральним урядом Джо Байдена і місцевими адміністраціями низки штатів на чолі з Техасом.

Суть проблеми з мігрантами

На низці ділянок кордон США з Мексикою практично ніяк не укріплений і погано охороняється, що дозволяє нелегальним мігрантам відносно легко проникати на американську територію.

За даними CNN, тільки в грудні 2023 року кордон нелегально перетнули 225 тисяч осіб – це безпрецедентна кількість, рекорд з далекого 2000 року. За попередніми даними, загалом за весь 2023 рік через діряву "стіну" на кордоні до Штатів перебралися близько 3 млн осіб. Більшість осідає тут таки в прикордонних штатах, в основному – в Техасі.

Протистояння північних і південних штатів

Південні прикордонні штати традиційно є "республіканськими", тому Дональд Трамп і Республіканська партія в цілому так активно грають на міграційній тематиці в передвиборній гонці, що почалася. Північно-східні штати більшою мірою підтримують демократів і Джо Байдена і до недавнього часу майже не стикалися з проблемою нелегальних мігрантів. Демократи противляться зміцненню кордону і в цілому уникають посилення антиміграційних заходів.

На цьому тлі влада південних штатів, насамперед Техасу, почала застосовувати тактику, схожу на ту, яку використовував білоруський диктатор Олександр Лукашенко проти Польщі та Литви. Влада Техасу організовано переправляє вже прибулих до них нелегальних мігрантів на північ країни. Спочатку їх возили автобусами, а пізніше почали використовувати і літаки.

Через таку тактику південних штатів у Нью-Йорку, Чикаго та інших великих містах півночі США теж виникли проблеми з мігрантами. У місцевої влади не вистачає муніципальних гуртожитків для розміщення прибулих мігрантів, багато хто залишається жити на вулицях. Для вирішення проблеми з мігрантами влада Нью-Йорка була змушена піти на скорочення фінансування інших міських проблем, у тому числі урізані витрати на поліцію. В купі це погіршує криміногенну ситуацію в місті.

Конфлікт Техасу з урядом Байдена

Щоб стримати неослабний потік нелегальних мігрантів, що йде через кордон, губернатор Техасу Грег Еббот наказав місцевим підрозділам Національної гвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом. При цьому техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон федеральних прикордонників.

Федеральний уряд через суд добився рішення про зняття дроту - але у відповідь Техас відмовився передавати контроль над кордоном федералам. Губернатор Еббот заявив, що Техас має законні повноваження контролювати будь-яку географічну точку штату, тому дії місцевої влади не можна вважати незаконними.

У відповідь федеральні чиновники звинуватили владу Техасу в "демонізації мігрантів" і "політизації питання". Адміністрація Байдена висунула ультиматум губернатору Техасу Ебботу і дала Техасу 24 години для виконання постанови Верховного Суду США і передачі прикордонних патрульних постів федеральному уряду. Цей термін закінчується в п'ятницю, 26 січня.

Після цього Генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон звинуватив адміністрацію Байдена в змові з мексиканськими наркокартелями з метою переправлення мігрантів через кордон в США – за "схемою з оплатою за людину". Лейтенант-губернатор Техасу Ден Патрік закликав Байдена "відійти з дороги".

Сам Еббот звинуватив Байдена у відмові дотримуватися імміграційного законодавства і порушенні конституційних прав на самооборону.

Він також активував статтю 1 розділу 10 пункту 3 Конституції США, яка дозволяє оголосити воєнний стан у штаті та діяти без огляду на федеральний уряд. "Його [Байдена] дії викликали безпрецедентне вторгнення, від якого ми повинні захищатися", - заявив Еббот.

Реакція всередині США

Свою підтримку діям Еббота висловили губернатори 25 інших американських штатів. Вони підписали петицію на підтримку Техасу проти федерального уряду. Серед підтримали-Штати Айдахо, Вайомінг, Північна Дакота, Небраска, Айова, Міссурі, Луїзіана, Алабама, Джорджія, Південна Кароліна, Огайо та інші.

Губернатор Південної Дакоти (штат на півночі США) навіть запропонувала відправити на підтримку Техасу частини місцевої національної гвардії, а губернатор Огайо назвав політику уряду Байдена "провальною".

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі виступив з офіційною заявою, в якій також підтримав дії Техасу.

Трамп також висловив солідарність з Техасом і закликав "всі штати розмістити в Техасі свою охорону, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вивести їх назад через кордон".

Дії Еббота підтримав Ілон Маск, який заявив: "Техас абсолютно правий. Ця адміністрація (Байдена) навмисно порушує закон, допомагаючи і заохочуючи нелегальну міграцію в безпрецедентних масштабах".

Чому це важливо для України

Хоча міграційна криза є суто внутрішньою справою США і лише частково зачіпає їхні відносини з Мексикою та іншими країнами Латинської Америки, стараннями Трампа цю проблему вдалося пов'язати з військовою допомогою Україні.

У жовтні в США закінчився фінансовий рік, а з ним і річний федеральний бюджет. У контексті передвиборної президентської боротьби між республіканцями (насамперед групою трампістів) і демократами почалася запекла суперечка про потрібні і непотрібні статті витрат у новому бюджеті.

У запалі цієї політичної боротьби трампісти спробували "зрізати" якомога більше тих статей витрат, на яких наполягають демократи. Серед іншого під удар потрапила і нова програма фінансування військової допомоги Україні. Республіканці наполягають, що в першу чергу повинні бути профінансовані витрати на зміцнення кордону з Мексикою, і тільки потім можна виділяти гроші на допомогу Україні та інші програми.

Джо Байден запропонував ухвалити програму витрат на зміцнення кордону з Мексикою і програму фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню одним пакетом. Деталі цього "пакету" обговорюються вже майже чотири місяці, але досі сторони не змогли домовитися. Повноцінного бюджету США на фінансовий рік, що почався в жовтні, теж досі немає.

Хоча Байден публічно вже висловив готовність піти на поступки в міграційному питанні, проблема, схоже, вирішена не буде. У середу відбулося закрите засідання Республіканської партії, на якому один з її лідерів Мітч Макконнелл визнав, що Дональд Трамп виступає категорично проти Угоди між республіканцями і демократами, яка дозволила б профінансувати і зміцнення кордону, і допомогу Україні.

За словами Макконнелла, Трамп має намір використовувати проблему нелегальних мігрантів у своїй передвиборній кампанії, тому він не зацікавлений в тому, щоб проблема була вирішена як мінімум до самих виборів. Вони відбудуться в листопаді.

Ще раз нагадаємо. Що самі ж республіканці відмовляються при цьому схвалювати допомогу Україні до тих пір, поки не буде вирішено питання з мексиканським кордоном. Хоча до України ця проблема не має ніякого стосунку.

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