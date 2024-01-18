Його адміністрація працює над пошуком двопартійної угоди.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий до посилення імміграційної політики, щоб послабити критику і забезпечити надання допомоги Україні.

Недавнє опитування CBS News показало, що рейтинг схвалення його діяльності в питаннях імміграції знаходиться на рекордно низькому рівні: 68% опитаних не схвалюють його політику щодо кордонів, а 63% хотіли б, щоб він був більш жорстким.

Крім того, питання безпеки кордону використовують республіканці, щоб виступити проти переобрання Байдена. У Білому домі хочуть послабити нападки за допомогою двопартійної угоди.

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"Готовність Байдена до переговорів з республіканцями оголює те, чого давно побоюються багато ліберальних демократів - що він готовий зрушити вправо, щоб укласти угоду з імміграції і забезпечити фінансування воєн", - пише The Wall Street Journal.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація Байдена очолила найбільше за останні десятиліття розширення законних шляхів, співпрацювала з партнерами по всьому регіону для вирішення проблеми нелегальної міграції і забезпечила дотримання закону, видворивши і повернувши понад 482 тисяч осіб, які не мали законного статусу для перебування в Сполучених Штатах.

"Як сказав президент, наша імміграційна система зламана, і саме тому його адміністрація працює над пошуком двопартійної угоди з фінансування та політики на кордоні, яка забезпечить ефективні та значущі реформи", - додав він.

Проблеми з допомогою від США: що відомо

Нагадаємо, Джо Байден ще в минулому році запросив додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю, проте вона не була узгоджена Конгресом.

Республіканці сказали, що спочатку Білий дім повинен погодитися на серйозні реформи прикордонної політики, а вже потім - займатися допомогою іншим країнам.

Вчора стало відомо, що Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити ці питання. В Україні неодноразово заявляли, що допомога від США має важливе значення для її здатності захищатися від російської агресії.

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