Пара записала відеозвернення.

Американська актриса кіно і телебачення Міла Куніс, а також її чоловік - американський актор, ведучий, продюсер та інвестор Ештон Катчер, записали відео на підтримку України. Куніс заявила, що "сьогодні, як ніколи, пишається тим, що є українкою".

Відеозвернення було опубліковано на сторінці Ештона Катчера в Instagram.

Повідомляється, що пара планує пожертвувати 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні. Крім цього, вони самі збирають кошти для того, щоб передати їх Україні. Йдеться про 30 мільйонів доларів.

"Через GoFundMe цей збір коштів матиме негайний вплив на зусилля з надання біженцям гуманітарної допомоги. Фонд принесе користь Flexport.org і Airbnb.org, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розміщення біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України", - йдеться в повідомленні на сторінці Катчера.

Нагадаємо, залізничні компанії ЄС пропонують українським біженцям безкоштовний проїзд. Зараз з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення.

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