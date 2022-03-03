Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення.

Оператори поїздів по всій Європі тепер пропонують безкоштовний залізничний транспорт українцям, які вимушені лишати свої домівки в пошуках безпеки через криваву війну, яку веде Росія.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Громадяни з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії", - йдеться у повідомленні.

Так, національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони в потяги, що курсують із Польщі до Берліна, і, якщо потрібно, запустити додаткові поїзди для збільшення пропускної здатності", - повідомляють у відомстві.

Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення Євросіті, які відправляються з Варшави, Гданська, Перемишля (міста, розташованого на кордоні з Україною), Кракова та Вроцлава.

Нагадаємо, українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій. У тому випадку, якщо громадяни не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

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