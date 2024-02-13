Крозетто самостійно звернувся до медичного закладу зі скаргами на біль у серці.

Після госпіталізації міністра оборони США Ллойда Остіна до лікарні потрапив його італійський колега Гвідо Крозетто.

Як повідомляє ANSA, міністра оборони Гвідо Крозетто вночі терміново доставили до лікарні.

"Після постійного болю з учорашнього ранку Крозетто з’явився (сам і пішки) у відділення невідкладної допомоги Сан-Карло-ді-Нансі з сильним болем у грудях", - йдеться у повідомленні у повідомленні.

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Міністра ретельно обстежили, він пройшов коронарографію. Інформації про причини болю поки немає, але лікарняні джерела кажуть, що це міг бути перикардит (запальне захворювання тканинної оболонки серця).

Що передувало

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вже вдруге з початку року потрапив до лікарні. За даними Reuters, 70-річний Остін госпіталізований у Вашингтоні для лікування "симптомів, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром". Пізніше міністр передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс.

Раніше законодавці розкритикували Остіна за те, що він не повідомив про діагноз раку і подальші госпіталізації в грудні й січні, в тому числі президенту Джо Байдену. Деякі відомі республіканці, в тому числі колишній президент Дональд Трамп, закликали звільнити Остіна з посади. Цей інцидент поставив Байдена у незручне становище, тоді Остін вибачився під час телевізійного брифінгу. На 29 лютого заплановано його свідчення в Конгресі щодо цієї ситуації, а найближчими днями Остін мав вирушити до Брюсселя на засідання Контактної групи з питань оборони України.

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