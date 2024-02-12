У середу Остін має вирушити до Брюсселя на засідання Контактної групи з питань оборони України.

Міністр оборони США Ллойд Остін у неділю потрапив до лікарні – вдруге з початку року.

Як повідомляє Reuters, Остін був госпіталізований у Вашингтоні для лікування "симптомів, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром", повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Пізніше 70-річний Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс.

Відео дня

Раніше законодавці розкритикували Остіна за те, що він не повідомив про діагноз раку і подальші госпіталізації в грудні і січні, в тому числі президенту Джо Байдену. Деякі відомі республіканці, в тому числі колишній президент Дональд Трамп, закликали звільнити Остіна з посади.

Цей інцидент поставив Байдена в незручне становище, і Остін вибачився під час телевізійного брифінгу. На 29 лютого заплановано його свідчення в Конгресі щодо цієї ситуації.

Як пише Reuters, своїм оголошенням про поїздку міністра до лікарні і швидким рішенням передати його обов'язки заступнику Пентагон продемонстрував рішучість уникнути повторення політичного скандалу, що стався минулого місяця.

У середу Остін мав вирушити до Брюсселя на засідання Контактної групи з питань оборони України. Поки що незрозуміло, чи вплине його госпіталізація на ці плани.

Стан здоров'я Остіна - що відомо

22 грудня він переніс "мінімально інвазивну" операцію під загальним наркозом. Остін одужав і був відправлений додому. 1 січня його знову госпіталізували з ускладненнями, включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах.

Водночас інформацію про це Пентагон оприлюднив лише через чотири дні після доправлення Остіна до лікарні. Рада національної безпеки і заступник міністра оборони Кетлін Хікс, а також президент Джо Байден трималися в невіданні.

Цей вчинок Пентагону обурив американську Асоціацію преси. Там наголошують, що це суперечить попереднім прецедентам і громадськість мали своєчасно попередити.

9 січня стало відомо, що в глави Пентагону Остіна виявили рак простати. Про це повідомили лікарі Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.

Вас також можуть зацікавити новини: