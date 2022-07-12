Раніше Іспанія постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, тепер вони можуть надати серйозні бойові танки.

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 та гусеничні бронетранспортери M113.

Про це пише Infodefensa.

Уряд Іспанії схвалив ідею віддати Україні 10 танків і 20 БТР, повідомляє видання з посиланням на джерела в уряді. Раніше Іспанія постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, тепер вони можуть надати серйозні бойові танки.

Коли ця техніка стане власністю ЗСУ, уряд України буде фінансувати оновлення та модернізацію бронетехніки на іспанських підприємствах.

За інформацією джерел Infodefensa, вартість відновлення танків та бронетранспортерів може скласти від 5 до 15 мільйонів євро та тривати до кінця цього року. Вартість залежатиме від рівня модернізації, яка буде обрана та труднощів пошуку потрібних запасних частин до бронетехніки.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова поставити Україні танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі у Сарагосі. Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії.

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