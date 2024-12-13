Політик назвав це головним досягненням угорського головування у Європейському Союзі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "відкрив двері" для переговорів про мир в Україні.

Як написав Орбан у соціальній мережі X, сьогодні про мирні переговори говорять, хоч пів року тому риторика була іншою. Він вважає це "найбільшим досягненням" угорського головування у Європейському Союзі.

"Пів року тому ніхто не хотів чути про мир. Тепер про це говорять усі. Ми відкрили двері, і тепер можна починати змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС", - написав Орбан.

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Новини про можливі переговори між Україною та Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що мирні переговори можуть розпочатися не раніше березня 2025 року. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що Україна готова бути "гнучкою" у своїй позиції. Саме через це делегація і їздила до США.

А ось генсек НАТО Марк Рютте пропонує Україні поки що відкласти будь-які мирні переговори з РФ, доки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву домогтися успіху на полі бою і зміцнити свої позиції для переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна на поточний момент не готова до того, щоб почати переговори з Росією про завершення війни в контексті "сильних переговорних позицій". Це стосується і нестачі озброєння для ЗСУ, і чітких гарантій від країн-партнерів щодо захисту України на наступні роки, щоб Росія не напала знову.

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