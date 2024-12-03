Генсек НАТО вважає, що Україна сама має вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією.

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ, повідомляє The New York Times.

Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відтермінувати будь-які переговори з Росією доти, доки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву домогтися успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

"Не варто зараз детально обговорювати, який вигляд може мати процес мирного врегулювання", - заявив Рютте напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Він вважає, що Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, і що Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва. Він додав:

"Переконайтеся, що в України є все необхідне, щоб зайняти сильну позицію до моменту початку цих мирних переговорів. Так що я б сказав: більше військової допомоги і менше обговорень того, яким може бути процес мирного врегулювання".

Війна в Україні - думка експерта

Дональд Трамп буде змушений продовжити надання військової допомоги Україні. В іншому разі він може повторити історичну роль британського прем'єра Невілла Чемберлена, який 1938 року здав Гітлеру Чехословаччину в обмін на "мир для нашого покоління". Про це в авторській статті для The Washington Post пише політичний оглядач, співробітник Американського інституту підприємництва Марк Тіссен.

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