Переговори у Стамбулі: Росія підтвердила готовність до третього раунду

У Кремлі зазначили, що для зближення позицій сторін щодо мирного врегулювання потрібна "велика дипломатична робота".

Росія підтвердила свою позицію щодо участі в третьому раунді переговорів із Україною, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу Києва відновити діалог.

"З російської сторони немає жодних змін у переговорній групі. Ви знаєте, що ми виступаємо за проведення третього раунду. Як тільки остаточно буде розуміння щодо дат, ми вас проінформуємо", — сказав Пєсков у ефірі радіо "Маяк", цитує "Медуза".

Журналісти також поцікавились про проєкти меморандумів, якими обмінялися сторони.

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"Є наш проєкт меморандуму та є проєкт меморандуму, який передано українською стороною. Має бути обмін думками та переговори щодо цих двох проєктів, які поки є абсолютно діаметрально протилежними", — підкреслив Пєсков.

Він додав, що для зближення позицій "має бути велика дипломатична робота".

Що передувало

Раніше Україна заявила про ініціативу провести новий раунд перемовин, імовірно, в нейтральній країні, із фокусом на безпекових гарантіях, гуманітарних питаннях та відновленні територіальної цілісності.

За даними турецьких ЗМІ, цього тижня в Стамбулі заплановано мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер - 23-24 липня.

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