Переговори України та РФ у Стамбулі можуть відбутися 23–24 липня, — İndependent Türkçe

За даними ЗМІ, тривають заходи щодо організації дипломатичної зустрічі на рівні делегацій обох країн.

Цього тижня в Стамбулі заплановано мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер - 23-24 липня, пише турецьке видання İndependent Türkçe.

Хоча точні деталі щодо місця, часу та учасників тримаються в таємниці, відомо, що сторони обговорюватимуть технічні теми: обмін полоненими, гуманітарну допомогу, безпеку інфраструктури та заходи для стабілізації кордонів.

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Туреччина неодноразово виступала посередником у діалозі між Росією та Україною. Новий раунд переговорів, за словами експертів, може стати ще одним кроком до деескалації конфлікту.

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Наразі триває активна підготовка до зустрічі: визначаються локації, організовується логістика, впроваджуються заходи безпеки. Подія відбудеться у закритому форматі — результати будуть оприлюднені через офіційні канали.

Переговори у Стамбулі - головні новини

Нагадаємо, що 16 травня Україна та Росія провели у Стамбулі зустріч на рівні делегацій. Планувалося, що це буде початок предметних переговорів про мир, однак росіяни лише повторили свої старі вимоги капітуляції та пригрозили нескінченною війною.

2 червня відбувся другий раунд переговорів, на який обидві сторони мали привезти конкретні пропозиції щодо переходу до режиму тиші на фронті. Однак і цього разу росіяни висунули неприйнятні вимоги, як от передача чотирьох українських регіонів Росії лише як умову для початку предметних переговорів про мир.

Днями президент Зеленський оголосив, що Україна запропонувала Росії провести нову зустріч на рівні делегацій вже цього тижня.

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