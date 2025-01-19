Перспективи миру в Україні туманні, Трамп може діяти методом 'батога і пряника', - AP

Війна, ймовірно, триватиме до зміни ситуації на полі бою або міжнародної політичної кон’юнктури за умов, які складаються зараз.

Перспективи мирного врегулювання війни в Україні залишаються невизначеними, попри заяви обраного президента США Дональда Трампа про можливість досягти угоди, пише Associated Press.

Поки Трамп готується вступити на посаду, обидві сторони конфлікту посилюють свої позиції на полі бою, намагаючись зміцнити вплив перед потенційними переговорами.

Обидві сторони зайняли жорсткі переговорні позиції, які залишають мало місця для компромісів. Росія, контролюючи приблизно 20% території України, включно з незаконно анексованим Кримом, зберігає ініціативу на полі бою, що особливо проявилося в значних здобутках восени 2024 року.

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Україна, зіткнувшись із дефіцитом робочої сили, зазнає труднощів із поповненням своїх військових резервів. Згідно з аналізом Майкла Кофмана, зниження рівня мобілізації та зменшення комплектності піхотних підрозділів ставлять під загрозу здатність України протистояти тривалому тиску.

Тактика сторін

Московський військовий аналітик Сергій Полєтаєв зазначає, що Росія зосереджується на повільному та поступовому просуванні на фронті, роблячи ставку на фізичне виснаження української армії та політичний крах України. Водночас Росія продовжує домагатися гарантій від Заходу, зокрема щодо того, що Україна ніколи не стане членом НАТО, та вимагає запровадження політики, яка б закріпила її вплив у Києві.

Трамп висловив намір досягти угоди впродовж шести місяців після вступу на посаду. Його номінант на посаду спецпредставника в Україні Кіт Келлог передбачає можливість укладання угоди за 100 днів. Адміністрація Трампа, як стверджують її представники, має намір посилювати тиск на Росію, якщо Москва не піде на припинення військових дій.

Курт Волкер, колишній спеціальний представник США з питань України, вважає, що Трамп може застосувати стратегію "батога і пряника": розширити підтримку України, зокрема через фінансування та постачання зброї, одночасно посилюючи санкції проти російської економіки.

Ймовірність мирного врегулювання

Експерти, однак, сумніваються в готовності Путіна йти на компроміси. На думку Тетяни Станової з Центру Росії та Євразії Карнегі, вимоги Росії до України включають не лише скорочення збройних сил, а й гарантії, що Захід не переозброїть Київ.

"Москва розглядає будь-яку військову підтримку України як суто ворожу", - зазначила вона, припускаючи, що Росія, швидше за все, продовжить тиск і військові дії, ніж погодиться на мирні поступки.

Агентство вважає, що у цих умовах перспективи досягнення швидкого миру залишаються сумнівними, а конфлікт, ймовірно, триватиме до зміни ситуації на полі бою або міжнародної політичної кон’юнктури.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, РФ хоче захопити чотири області України до 2026 року, щоб потім спокійно взятися за розчленування Європи. В Німеччині відверто занепокоєні, що Росія нарощує свій військовий потенціал явно за межі своїх потреб в Україні.

Військовий експерт Павло Нарожний зауважує, що насправді проблеми з мобілізацією має не лише Україна, але також і Росія. Однак Кремлю вдається нівелювати проблему, заливаючи добровольців грошима. Якщо гроші скінчаться, у Росії одразу виникнуть проблеми на фронті.

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