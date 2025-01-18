Україна хоче спершу виснажити Росію, аби Путін не вважав себе господарем становища у війні.

Київ пояснив команді Дональда Трампа, що занадто рання спроба розпочати мирні переговори з РФ буде фатальною для України. Спочатку треба послабити агресора, а вже потім починати з ним діалог. Про це пише британська The Telegraph.

Хоча Трамп вже припинив балачки про "мир за 24 години", від його команди досі лунають обіцянки про мир через "100 днів", або "за кілька місяців". Як зазначається у публікації, такі спроби точно визначити час закінчення війни викликають занепокоєння у Києві.

"Суть у тому, що тут не можна приймати простих швидких рішень. Ініціативу треба контролювати. Її не можна віддавати Росії", — каже радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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У той час як російська армія повільно просувається на Донбасі, Україна реалізує свою ключову стратегію далеко за лінією фронту, кажуть українські чиновники. Йдеться про далекобійні удари українських дронів по ключових об’єктах російського ВПК та нафтопереробки.

Подоляк наголошує, що ці удари мають значний вплив на російську економіку, найбільшу вразливість Путіна. За його словами, є життєво важливим, аби Кремль ішов на переговори через те, що його змусили, а не він сам так вирішив.

"46% російського нафтопереробного сектору перебуває під ударом або в зоні дії української зброї. Це означає, що Росія поступово втрачає значну частину цього ключового сектора своєї економіки. Крім того, ми також завдаємо ударів по ключовій військовій інфраструктурі у європейському регіоні Росії. Нам потрібно бути в змозі підтримувати такий тиск, якщо ми хочемо вступити в переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори", – зауважив Подоляк.

Однак джерело в українській розвідці заявило автору публікації, що в більшості випадків росіянам вдавалося відремонтувати нафтові об’єкти "протягом тижня". За словами цього співрозмовника, лише додаткові поставки західних ракет у поєднанні з більш жорсткими енергетичними санкціями змусять Путіна подумати про згортання агресії.

На думку Подоляка, принаймні частково Києву вдалося переконати команду Трампа, що російська агресія в Україні – це "не так про захоплення української території, як про перерозподіл впливу" в Європі. Іншими словами, Трампу пояснили, що кінцевою метою Путіна є не захоплення Запоріжжя, а якнайбільше послаблення Заходу.

Попри стриманий оптимізм, українські чиновники тихо готуються до можливості вести переговори з не ідеальної позиції, якщо Трамп таки спробує нав’язати швидкий мир коштом України. У такому випадку Україна намагатиметься долучити до переговорного процесу своїх європейських партнерів, зокрема Велику Британію, і домагатиметься розміщення на своїй території військового контингенту країн-партнерів, як гарантії безпеки.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, РФ хоче захопити чотири області України до 2026 року, щоб потім спокійно взятися за розчленування Європи. В Німеччині відверто занепокоєні, що Росія нарощує свій військовий потенціал явно за межі своїх потреб в Україні.

Військовий експерт Павло Нарожний зауважує, що насправді проблеми з мобілізацією має не лише Україна, але також і Росія. Однак Кремлю вдається нівелювати проблему, заливаючи добровольців грошима. Якщо гроші скінчаться, у Росії одразу виникнуть проблеми на фронті.

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