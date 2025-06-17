'Я чекаю': Трамп відповів, чому гальмує нові санкції проти Росії

Американський президент наголосив, що санкції є складним процесом, зокрема з економічної точки зору.

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому поки не наважується на запровадження нових санкцій проти Росії.

Під час спілкування з журналістами на полях саміту G7 Трамп заявив, що поки утримується від цього рішення, оскільки хоче спочатку побачити, чи буде підписана мирна угода між Україною та Росією, передають Новини Live.

Він зазначив, що Європа говорить про посилення санкцій проти Росії, але "поки нічого не зробила". Відповідаючи на питання, чому США гальмують рішення щодо нових санкцій, Трамп відповів:

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"Я чекаю, чи буде підписано угоду. Не забувайте, що санкції коштують нам дуже дорого. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це обходяться США у величезні гроші, у колосальні суми. Це не просто підписання документів, це про мільярди доларів. Санкції - це не так просто, це не вулиця з одностороннім рухом".

Санкції проти Росії - що відомо

Сполучені Штати розробили новий пакет санкцій, що включає обмеження для російських банків, енергетичного сектору та вторинні тарифи на країни, які купують російську нафту та газ — як частину законопроєкту Sanctioning Russia Act of 2025, понад 80 сенаторів вже його підтримують.

Однак президент Дональд Трамп ставиться до запровадження санкцій з певною стриманістю. Він заявив, що не хоче "зірвати" можливий мирний процес, і вважає, що нові санкції можуть ускладнити переговори з Кремлем.

На рівні Конгресу санкційний законопроєкт розглядається у Сенаті, і, згідно з оголошеннями, голосування може відбутися до липня. Сенатори Ліндсі Ґрем і Річард Блюменталь закликають президента швидко ухвалити цей пакет як демонстрацію рішучості США.

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