Лідери країн G7 намагатимуться переконати Трампа діяти рішуче по відношенню до Путіна.

Під час саміту Великої сімки лідери країн можуть переконати президента США Дональда Трампа відкинути вагання та посилити санкційний тиск на Росію. Про це виданню Politico розповів Фред Флейц, колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки.

За його словами, президент США відчуває неповагу з боку російського диктатора Володимира Путіна через відмову російського очільник серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною.

"Є велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію і вдарить по Росії санкціями. Але він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", - сказав експомічник Трампа за нацбезпеки Фред Флейц в коментарі виданню.

Відео дня

Аналізуючи підготовку до саміту G7 в Канаді, видання пише, що лідери цих країн намагатимуться використати настрій Трампа та просунути пропозицію Єврокомісії зі зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Автори статті нагадують, що напередодні саміту ЄС активізував свою позиції у питання посилення санкцій проти Росії і що їх підтримує Великобританія. Водночас, багато буде залежати від настрою Трампа. Журналісти пишуть, що він очікуватиме проявів поваги лідерів до нього. Фред Флейц додав, що Трамп відчуває "ненавість" до ЄС, що є ризиком для підтримки позиції європейців.

Підготовка до саміту Великої сімки

Як писав УНІАН, лідери G7 обговорять подальші санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на переговори про припинення вогню проти України. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розкрила плани щодо антиросійських санкцій. За її словами, санкції мають вирішальне значення у спробі примусити Росію до переговорів.

Нагадаємо, що на думку експертів Трамп відмовляється тверезо дивитися на реальність у питанні відносин з Росією. Він відмовляється проявляти силу та надто довго утримується від тиску на агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: