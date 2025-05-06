Американський президент також нагадав про так зване "перемир'я", яке оголосив Путін на 9 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна готові до врегулювання війни, а диктатор Володимир Путін нібито став більше схилятися до миру на тлі падіння цін на нафту.

"Я думаю, що Росія, враховуючи ціну на нафту зараз, нафта впала, ми маємо гарне становище для врегулювання, вони хочуть врегулювати (війну в Україні - УНІАН). Україна хоче врегулювати", – сказав Трамп, цитує Reuters.

Ціни на нафту з початку року знизилися приблизно на $15 за барель. За даними Reuters, ОПЕК+ планує нарощення видобутку. "Ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться, але, сподіваюся, це станеться", – додав Трамп.

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Він нагадав, що Путін нещодавно запропонував триденне припинення вогню до річниці перемоги над нацистською Німеччиною. "Як ви знаєте, президент Путін щойно оголосив триденне припинення вогню – що звучить небагато, але це багато, якби ви знали, з чого ми почали. Це війна, якої ніколи не мало бути", - заявив він.

Трамп також додав, що кількість загиблих на війні значно перевищує офіційні оцінки, і підкреслив своє прагнення зупинити конфлікт, який його адміністрація називає опосередкованим протистоянням між США і Росією.

Відповідаючи на запитання щодо розслідування вибухів на "Північному потоці" у 2022 році, Трамп сказав: "Я думаю, що багато людей знають, хто це підірвав", натякнувши на сумніви щодо версії про причетність Москви.

Американські ЗМІ повідомляли, що за вибухами може стояти Україна, хоча Київ неодноразово це заперечував. Росія ж звинувачувала США і Велику Британію, але доказів не надала.

Трамп і Україна

Раніше Трамп заявив, що триденне "перемир'я" з Україною, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін, щоб провести військовий парад 9 травня, є кроком вперед до досягнення миру.

Водночас раніше він заявив, що може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, якщо Кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.

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