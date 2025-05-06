Він заявив, що чинить тиск на Трампа, щоб той посилив санкції проти Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що у Дональда Трампа є необхідні засоби, щоб змусити Росію підкоритися і укласти мир. Як пише Politico, Дуда заявив, що Трамп єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

"Америка може використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і може змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - вважає Дуда.

Дуда також сказав, що Трамп "побачив реальність" після нещодавніх обговорень із Путіним і має "радикальні інструменти, щоб блокувати фундаментальні інтереси Путіна". Він заявив, що чинить тиск на Трампа, щоб той посилив санкції проти Росії.

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"У президента Сполучених Штатів є засоби в його розпорядженні, щоб змусити Росію підкоритися. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, я вважаю, особливо різні економічні інструменти. Але я вважаю, що президент Дональд Трамп здатний їх реалізувати", - зазначив він.

Дуда про війну в Україні

Раніше Дуда заявляв, що американський лідер Дональд Трамп має найкращі шанси завершити війну в Україні. Польський президент нагадав, що під час першого президентського терміну Трамп ударив по "Північному потоку-2" та енергетичних амбіціях Путіна. Дуда переконаний, що це є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче.

Водночас він вважає, що мир потребуватиме компромісів з обох боків, зокрема і з боку України.

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