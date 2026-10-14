США позбавили Україну одного з небагатьох шансів збивати реактивні 'Шахеди', – Флеш

Раніше експерт вже повідомляв про обмеження швидкості роботи Starlink в Україні.

Крім проблем для фронтової логістики та далекобійних місій, обмеження роботи Starlink в Україні створило ще одну велику проблему. Про це заявив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Starlink використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів". Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів", – написав Флеш.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 14 жовтня Флеш повідомив, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. За його словами, йдеться про обмеження в швидкості не більше 100 миль (близько 160 кілометрів). Експерт наголосив, що враховуючи політичну ситуацію, це навряд можна назвати збігом.

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Військовий експерт Павло Нарожний відзначив, що обмеження роботи Starlink може вплинути на Україну одразу в кількох напрямків. За його словами, одним з ключових тут є удари на середню відстань, завдяки яким Україна раніше успішно уражала російську логістику. Крім того, за словами експерта, це може також вплинути на роботу безекіпажних катерів та розвідувальних дронів.

Експерт також наголосив на проблемі того, що значна кількість напрямків у Силах оборони фактично залежить від рішення однієї компанії. Втім він зазначив, що на світовому ринку єдиним аналогом Starlink є європейський Eutelsat. Однак він програє за багатьма ознаками американській системі.

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