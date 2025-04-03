Наразі усі питання щодо гарантійних сил стримування перебувають на етапі обговорення, наголосили в Офісі президента.

Вже 10-12 країн висловлюють готовність долучитися до формування військового контингенту для України у рамках розгортання гарантійних сил стримування після завершення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами.

"Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Саме тому зараз тривають обговорення: є наше базове бачення, і є бачення наших партнерів, виходячи з їхніх спроможностей. Після узгодження всіх деталей можна буде переходити до предметнішої розмови", - відзначив він.

Насамперед переговори ведуться із Францією та Великою Британією, адже вони висловили готовність взяти на себе лідерство у цьому процесі, наголосив Паліса. Разом з тим, як він додав, також йде мова про участь країн Балтії та Півночі Європи.

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Паліса нагадав, що в Україні відбудеться зустріч військових представників Генеральних штабів у рамках "коаліції охочих". Ця зустріч стосуватиметься практичного військового планування, зокрема - присутності контингенту.

"На цій зустрічі ми обговоримо наше спільне бачення подальших дій. Участь у ній стовідсотково братимуть представники Франції та Сполученого Королівства. Також, можливо, долучаться представники інших країн... Зустріч, про яку йдеться, - це перша з такого роду. Найближчим часом запланована ще одна - вже у більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання будуть обговорені глибше та детальніше", - пояснив Паліса.

За його словами, в Україні чудово розуміють, що для ухвалення подібних рішень необхідна синхронізація як військової, так і політичної складової. Лише після цього можна буде рухатися далі.

"У будь-якому разі це може бути реалізовано через двосторонні угоди з кожною країною-членом коаліції. Але це вже технічні деталі. Найважливішим зараз є наявність політичної волі та військової спроможності", - повідомив він.

Гарантії безпеки для України

Паліса вважає, що найсильнішими гарантіями безпеки для України є дієздатні, потужні сили оборони з високим рівнем готовності.

"Водночас присутність країн-партнерів на території України як елемент гарантій безпеки я теж вважаю необхідною... Є два ключові аспекти. Перший - це структура та розміщення контингенту: його повноваження, порядок дій у різних доменах - сухопутному, морському, повітряному. Україна зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків", - наголосив він.

На його переконання, незалежно від країни - Франція, Британія чи будь-яка інша - кожен підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен:

мати систему ППО для захисту з повітря;

забезпечити надійне логістичне розгортання;

мати засоби радіоелектронної боротьби;

координувати взаємодію з авіаційною компонентою;

у випадку військово-морської присутності - гарантувати захист і охорону морських сил.

"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", - повідомив Паліса.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня у Києві відбудеться зустріч делегацій від Генеральних штабів союзників, які розглядають розміщення свого військового контингенту в країні.

На цій зустрічі Україна має намір отримати від партнерів більш конкретні відповіді. Обговорення стосуватиметься не тільки контингенту, його присутності, а й також майбутнього української армії як частини безпеки усього контингенту.

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