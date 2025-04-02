Серед них - тотальне закриття неба країни за допомогою ЗРК Patriot.

Президент Володимир Зеленський розповів американському лідеру Дональду Трампу, яким може бути вклад Сполучених Штатів Америки у майбутні гарантії безпеки для України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок він сказав, що Вашингтон жодного разу не говорив про присутність свого сухопутного контингенту в Україні після закінчення війни, однак з порядку денного це питання ніхто не прибрав.

Україна хоче, щоб Штати підтримували її в питаннях глибокої розвідки, обміну даними, супутникового зв'язку та нових технологій. Крім того, США могли б інвестувати в українське виробництво та бути присутніми у повітрі:

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"Тематику захисту неба я особисто проговорював з президентом Трампом. Я йому казав, що для мене це також присутність. Якщо ми можемо тотально закрити небо України системами Patriot - для мене це дуже серйозний вклад США в гарантії безпеки".

Окремо Зеленський повідомив, що в п'ятницю відбудеться зустріч делегацій від Генеральних штабів союзників, які розглядають розміщення свого військового контингенту в країні. На цій зустрічі Київ отримає від партнерів більш конкретні відповіді:

"Я думаю, ми побачимо деякі роз'яснення і деталі. Важливо, що зустріч буде базуватися на підготовлених пропозиціях української сторони. Обговорюється не тільки контингент, присутність, а також future force. Як буде виглядати майбутнє української армії як частини безпеки усього контингенту. І це важливі речі. У нас є бачення. У військових є бачення", - додав Зеленський.

Угода про корисні копалини

Як повідомляв УНІАН, Україна та США опрацьовують проєкт нової розширеної угоди про мінеральні ресурси та вже провели перший раунд перемовин.

Нагадаємо, що Сполучені Штати не включали у проєкт угоди жодних гарантій безпеки для України. Президент Зеленський казав, що документ може стати першим кроком до гарантій безпеки, але цього недостатньо.

На питання журналістки, що буде, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню в Україні, Дональд Трамп заявив, що у Москві не поважали Джо Байдена та Барака Обаму, а його - поважають.

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