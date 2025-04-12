Президент США наполягає на необхідності виробництва критично важливих технологій у США.

Президент США Дональд Трамп після скасування мит на смартфони та комп'ютери продовжує закликати техногігантів до перенесення свого виробництва у Сполучені Штати. Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє CNN.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Америка не може покладатися на Китай у виробництві критично важливих технологій, таких як напівпровідники, чипи, смартфони та ноутбуки. Ось чому президент забезпечив трильйони доларів інвестицій США від найбільших технологічних компаній світу, включно з Apple, TSMC і Nvidia", - сказала вона.

За словами Лівітт, зазначені компанії за вказівкою Трампа "поспішають якомога швидше" перенести своє виробництво до США.

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За даними видання, звільнення смартфонів, комп'ютерів, моніторів і різних деталей від митних тарифів може стати великою новиною для американських технологічних гігантів, таких як Apple, який, за оцінками, розміщує 90% свого виробництва і збірки iPhone у Китаї.

"Президент заявив, що автомобілі, сталь, фармацевтичні препарати, чіпи та інші конкретні матеріали буде включено в спеціальні тарифи. Це гарантує справедливе та ефективне застосування тарифів", - сказала представниця Білого дому, зазначивши, що Трамп незабаром розпорядиться провести дослідження впливу імпорту напівпровідників на національну безпеку США.

Трамп поставив на "паузу" величезні мита

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про "паузу" в тарифах. Але це рішення не поширювалося на Китай. За словами американського лідера, митні тарифи США буде тимчасово знижено до 10%.

12 квітня стало відомо, що Трамп виводить з-під дії мит смартфони та комп'ютери, а також інші технології навіть із КНР, які обкладалися 125% тарифами. За даними Bloomberg, це буде вигідно таким техногігантам, як Apple і Samsung.

На час дії "паузи" Трамп розраховує укласти 90 торгових угод за 90 днів. У Reuters оцінили шанси, зазначивши, що наростає скепсис щодо здатності адміністрації США координувати велику кількість переговорів одночасно.

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