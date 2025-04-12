Рішення Трампа може потенційно захистити покупців і принести вигоду Apple і Samsung.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електронну техніку від жорстких мит, що потенційно може захистити покупців від "шокуючих цін" і принести вигоду таким гігантам електронної промисловості, як Apple і Samsung. Про це повідомляє Bloomberg.

Уточнюється, що відповідний документ про винятки було опубліковано ввечері, 11 квітня, Митною службою США.

Згідно з рішенням, під винятки потрапили, зокрема, товари з Китаю, що обкладаються 125% митом, а також продукція з інших країн.

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Від екстремальних тарифів звільняються смартфони, ноутбуки, жорсткі диски, процесори комп'ютерів і карти пам'яті. Ці популярні товари побутової електроніки, як правило, не виробляються в США. За даними видання, налагодження внутрішнього виробництва зайняло б роки.

"До продуктів, які не потраплятимуть під нові тарифи Трампа, також відносяться машини, що використовуються для виробництва напівпровідників. Це важливо для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., яка оголосила про великі нові інвестиції в США, а також для інших виробників чіпів", - пишуть журналісти.

"Відмова" Трампа від мит

Як писав УНІАН, 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн. Під час "паузи" в тарифах для них діятиме мито в 10%. Винятком був Китай.

На тлі "відмови" Трампа від мит, акції злетіли на світових ринках. За даними FT, американські акції підскочили відразу після заяви президента США, а індекс S&P 500 зріс на 9,5%.

За даними Reuters, Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за час призупинення введення мит. Експерти висловили сумніви щодо такої можливості.

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