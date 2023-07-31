Сьогодні в Батумі прибув вже другий туристичний лайнер з росіянами.

В Грузії відбувся новий мітинг проти заходу туристичного лайнера з росіянами до порта Батумі. Цього разу поліція спробувала перешкодити народній акції та затримала кількох її учасників, повідомляє місцеве видання Batumelebi.

Демонстрація почалася близько опівночі біля гавані міста Батумі, куди з Росії мав прибути круїзний лайнер. Відзначається, що поліціянти не пропускали активістів "з міркувань безпеки". Через це виникла штовханина: учасники протесту намагалися прорвати поліцейські кордони, аби проникнути безпосередньо на територію гавані.

Як повідомляє грузинська редакція "Радіо Свобода", вранці лайнер таки зайшов до порта Батумі. Серед пасажирів – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського президента Володимира Путіна.

В порту поліція встановила металеві огорожі та посилила заходи безпеки. Також відомо, що вночі було затримано до 10 учасників акції протесту. Наразі мітинг протесту триває.

Протести проти російських туристів в Грузії

У липні в Грузії відбулися протести проти прибуття до Батумі круїзного лайнера Astoria Grande, що вирушив з Сочі. Лайнер вперше прибув до Грузії 27 липня, тоді і відбулася перша демонстрація. Судно майже одразу покинуло Батумі на тлі народного протесту.

Незабаром після закінчення мітингу лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе розкритикував учасників акції протесту. А от президент Грузії Саломе Зурабішвілі навпаки схвально відгукнулася про дії протестувальників і назвала "провокацією" захід туристичного судна з росіянами до грузинского порту.

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